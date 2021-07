Les Canucks mettent la main sur Ekman-Larsson, les Blackhawks sur Jones

Vancouver a sacrifié son choix de premier tour cette année pour mettre la main sur le jeune ailier droit Conor Garland et le défenseur Oliver Ekman-Larsson.

En plus du neuvième choix au total, les Canucks ont envoyé les attaquants Jay Beagle, Loui Eriksson et Antoine Roussel aux Coyotes, ainsi que leur choix de deuxième tour en 2022 et de septième tour en 2023.

Les Canucks ne repêcheront pas au premier tour pour une deuxième saison de suite.

Seth Jones à Chicago

Seth Jones Photo : Getty Images / Kirk Irwin

De son côté, le défenseur des Blue Jackets de Columbus Seth Jones poursuivra sa carrière à Chicago. Les Blackhawks ont mis la main sur le joueur format géant, en plus du 32e choix au total du repêchage de cette année et d'un choix de 6e tour en 2022. Les Jackets, eux, obtiennent le défenseur Adam Boqvist, des choix de 1er et 2e tour au repêchage de 2021 et un choix de 1er tour en 2022.

Jones retrouvera son frère Caleb sur les rives du lac Michigan et les Hawks devraient bientôt confirmer une entente pour une prolongation de contrat de plusieurs années qui ferait du joueur américain l'un des défenseurs les mieux payés de la LNHLigue nationale de hockey .

Jones, 26 ans, a récolté 28 points en 56 matchs cette saison et en compte 286 en 580 matchs depuis qu'il joue dans la LNH.

Taylor Hall reste à Boston

Les Bruins de Boston ont fait signer une prolongation de contrat de quatre ans à Taylor Hall, lequel empochera un salaire annuel de 6 millions de dollars.

Les Bruins avaient acquis le tout premier choix du repêchage de 2010 en avril, dans un échange avec les Sabres de Buffalo.

L'attaquant s'est relancé avec sa nouvelle avec 14 points en 16 matchs.

Hall a récolté 596 points, dont 228 buts, en 680 matchs depuis le début de sa carrière dans la LNH.

Les Flyers de Philadelphie ont par ailleurs obtenu le défenseur Rasmus Ristolainen des Sabres. Buffalo met la main sur Robert Hagg de même que le choix de premier tour des Flyers cette année (14e au total) et un choix de deuxième tour en 2023.