Manèges et mini-beignets : le festival Summer Fun Midway arrive à Edmonton

Ce ne sont pas les K-Days, mais ça y ressemble beaucoup. C’est d’ailleurs la même compagnie que d’habitude qui s’occupe des manèges.

On a vos manèges favoris de Midway, votre nourriture favorite et vos jeux favoris [...]. La grande différence c’est que c’est un événement qui se tient juste dehors , explique la directrice du marketing de North American Midway Entertainment, Lynda Franc.

Les populaires mini-beignets sont notamment de retour. Il y a un espace délimité pour boire et acheter de l'alcool.

Un spectacle de motocyclettes et un spectacle de chiens sont présentés chaque jour sur scène.

Le port du masque est encouragé, mais il n’est pas obligatoire. Il y a également un peu moins d’activités que d’habitude et plus de place pour marcher.

Le festival accueillera les visiteurs à partir de 13 h les jours de semaine et à partir de 12 h la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

On a planifié notre événement pour accueillir 16 000 personnes par jour. Nous n’avons pas tout à fait atteint cela, mais il reste du temps pour y arriver , explique Lynda Franc.

Le prix d’entrée est de 9 $ par adulte et de 5 $ par enfant de 7 ans et plus. C’est gratuit pour les tout-petits. Il faut acheter des tickets séparément pour essayer différents manèges.

Des laissez-passer d’une journée, qui incluent des tours de manège illimités et l’admission sur les lieux, sont également disponibles. Ils peuvent être achetés pour 38 $ avant samedi, après quoi le prix monte à près de 60 $.

De nombreux manèges classiques des K-Days sont de retour. Photo : Radio-Canada / Mirna Djukic

La file d’attente était d’ailleurs déjà longue vers 13 h, vendredi. Ethel Pott a fait une heure de route, puis attendu une heure à l’entrée pour amener ses quatre enfants depuis la Nation Alexis Nakota.

Elle estime que ça en vaut la peine.