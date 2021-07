COVID-19 : 8 nouveaux cas dans le Nord et autant de guérisons

Le nombre de cas actifs de COVID-19 reste stable dans le Nord de l’Ontario avec huit nouveaux cas signalés vendredi, dont la moitié par le Bureau de santé Porcupine, et huit guérisons.

Le BSPBureau de Santé Porcupine a recensé deux cas dans la région de Timmins, et deux dans la région de la baie James.

Le nombre de cas actifs dans le district sanitaire de Porcupine a légèrement diminué, avec cinq guérisons de plus.

Santé publique Sudbury et districts (SPSD) a pour sa part enregistré deux nouveaux cas et compte six cas actifs.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le bureau de santé publique de Sudbury a par ailleurs indiqué dans un communiqué que le variant Delta, plus contagieux, est maintenant la souche dominante dans le district.

La médecin hygiéniste de SPSDSanté publique Sudbury et districts , la Dre Penny Sutcliffe, encourage les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées à prendre rendez-vous ou à se présenter à une des séances sans rendez-vous.

Les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces contre [le variant Delta], mais les données montrent qu’avec une seule dose, la protection contre la maladie symptomatique est moindre. Autrement dit, il importe que tout le monde reçoive deux doses. Une citation de :Dre Penny Sutcliffe, médecin hygiéniste de Santé publique Sudbury et districts

En date du 23 juillet, environ 66 % des résidents admissibles du territoire de SPSDSanté publique Sudbury et districts ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19, et 13,5 % en ont reçu seulement une.

Le taux de vaccination dans les autres districts du Nord est semblable.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Santé publique Algoma et le Bureau de santé du district de Thunder Bay ont signalé chacun un cas vendredi.

Du côté de Thunder Bay, il s’agissait du premier cas depuis plus de deux semaines.

Les autres bureaux de santé du Nord de l’Ontario n’ont pas recensé de cas aujourd’hui.

Il s’agit par ailleurs de la 44e journée de suite sans nouveaux cas dans le district de Timiskaming.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La moyenne hebdomadaire régionale est légèrement à la baisse, car il y avait eu neuf nouveaux cas signalés vendredi dernier dans le Nord de l’Ontario.