Un premier bilan pour la cellule stratégique de la Nation Innue

L’objectif de la tournée était de faire le bilan de la gestion de la pandémie. Les experts et représentants de la cellule ont visité Pakua Shipu, Unamen Shipu, Nutahskuan et Ekuanistshit. Ils ont terminé la tournée, vendredi après-midi, lors d’une cérémonie à Mani-utenam.

Des représentants du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et de Santé Canada étaient présents tout au long de la visite.

La Nation Innue souhaitait aussi, par cette tournée, miser sur la collaboration initiée pendant la pandémie avec ses partenaires pour construire un avenir plus collaboratif.

Selon le responsable des médias pour la Nation, Jean-Claude Therrien-Pinette, nos rites, nos cérémonies, ont autant de bienfaits sur les gens qu’une thérapie et ce sont des outils qui sont complémentaires à tous les services qui peuvent être offerts et c’était dans le but de faire reconnaître qu’on a des leaders spirituels, on a des guérisseurs de notre côté.

Jean-Claude Therrien-Pinette, responsable des médias pour la Nation Innue. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Cette tournée était également l’occasion de faire le point sur la vaccination. Une seconde tournée pour compléter le tour des communautés plus à l’Ouest du territoire nord-côtier est également prévue à l’automne.

Plus tôt, cette semaine, un membre de la cellule stratégique, Stéphane Trépanier, indiquait que 97 % des Innus de plus de 70 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. Pour les personnes entre 12 ans et 29 ans, ce chiffre se situe plutôt autour de 60 %.

La vaccination est cependant un défi dans certaines communautés. C'est le cas à Uashat mak Mani-utenam où il est plus difficile de joindre les personnes âgées entre 18 et 39 ans.

Selon la directrice du secteur de la santé à Uashat mak Mani-utenam, Marceline Tshernish, [ils] maximisent les efforts pour promouvoir la vaccination.

On a aussi des discussions avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux Côte-Nord concernant la vaccination mobile, donc on procède à des stratégies. Une citation de :Marceline Tshernish, directrice du secteur Santé à Uashat mak Mani utenam

Marceline Tshernish, directrice du secteur de la santé à Uashat mak Mani utenam. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

La vaccination est actuellement sur pause à Uashat et Mani-utenam, mais elle reprendra dès lundi.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier