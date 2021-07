De nombreuses familles toujours sans logement

L’hébergement payé par la Ville prendra fin le 31 juillet, à moins que Sherbrooke décide de reconduire l’aide d’urgence.

Selon le porte-parole de l’Association des locataires de Sherbrooke, Normand Couture, l’angoisse est épouvantable pour ces familles.

Plus les mois avancent, plus tu te fais refuser de te faire louer un logement, plus l’angoisse augmente, et là tu commences à te poser des questions, c’est-tu moi qui n’est pas correct?

Une citation de :Normand Couture, porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke