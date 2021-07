La rentrée dans les collèges et universités soulève des inquiétudes

Le retour à la normale aux collèges et aux universités suscite de l'inquiétude parmi les étudiants. Le 19 juillet dernier, la province a demandé aux établissements collégiaux et universitaires de se préparer à un retour en classe sans limite d’accueil.

Selon la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants, il est important que le gouvernement présente des directives claires afin d'assurer la sécurité des étudiants.

Il faut un plan concret pour un système de ventilation, de nombreux établissements datent de centaines d'années et doivent avoir un système de ventilation adéquat , explique Kayla Weiler,

porte-parole de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants (FCÉÉ).

Elle aimerait également qu’une limite d’accueil soit imposée dans les salles de classe.

Le fait d'entasser les étudiantes et les étudiants dans des classes sans protocoles adéquats en matière de ventilation et de distanciation représente le meilleur moyen de courir à la catastrophe. Une citation de :Michael Butler, coordonnateur des relations avec le gouvernement et des politiques, Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

Alain Simard, professeur d'immunologie à l’École de médecine du Nord de l'Ontario, souligne que les universités demeurent les mieux placées pour prendre leurs décisions en matière de sécurité, mais des recommandations gouvernementales ne seraient pas de trop.

On ne peut pas obliger une personne à se faire vacciner, mais on pourrait empêcher les personnes non vaccinées d’aller dans des salles de classe afin de protéger les droits des personnes qui ne veulent pas être infectées , a-t-il expliqué.

Plusieurs organismes et étudiants s'inquiètent de la propagation du virus dans les campus. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La Dre Hsiu-Li Wang, médecin hygiéniste de la région de Waterloo, a fortement recommandé la vaccination obligatoire dans les résidences de sa région.

Dans une lettre adressée aux établissements collégiaux et universitaires le 22 juillet, elle explique que l’adoption de réglementation de vaccination serait la meilleure façon de combattre les éclosions dans les campus.