Feux de forêt : accalmie dans la région de Red Lake

Les habitants de Red Lake ne devraient d’ailleurs pas être forcés de partir dans les prochains jours, selon la Municipalité.

Quelques milliers de personnes sont en état d’alerte depuis une semaine en raison d’importants feux qui brûlent à quelques dizaines de kilomètres de chez eux.

Ils bénéficient de conditions météorologiques plus favorables en ce moment, même si l’ombre d’une évacuation plane toujours.

Photo : ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts

Plusieurs résidents ont d’ailleurs choisi de partir même s'ils n'en ont pas reçu l'ordre.

En général, sur les feux dans le district au nord de Red Lake, on a vu une réduction dans le comportement des incendies qui a permis aux équipes de feux de faire des progrès , explique Isabelle Chenard, agente d'information sur les incendies.

On a vu aussi au cours des derniers jours un taux d'humidité relative plus haut et certaines précipitations dispersées sur le Nord-Ouest.

Une citation de :Isabelle Chenard, agente d'information sur les incendies pour le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts