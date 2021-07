La poète et écrivaine Michèle Lalonde s’est éteinte

Michèle Lalonde, qui était atteinte d’une maladie pulmonaire et qui vivait dans un CHSLD de Montréal-Nord où personne ne savait qu’elle était l’autrice de Speak White, selon son fils Laurent Duchastel.

Le poème coup de poing Speak White

En 1968, elle avait écrit Speak White, qui enjoignait le peuple à se révolter contre la domination anglo-saxonne. Le 27 mars 1970, elle avait lu ce poème politique pendant la Nuit de la poésie, ce qui l’avait propulsé sur le devant de la scène.

Elle jugeait ce texte intemporel et universel , a déclaré Laurent Duchastel en entrevue à RDI vendredi après-midi.

Elle tirait une grande fierté de son universalité, pas nécessairement de la tournure nationaliste qu’on lui a donné, mais de son caractère de dénonciation des régimes coloniaux, mais aussi du caractère important de l’identité des petites cultures.

Selon son fils, Michèle Lalonde était particulièrement fière de l’interprétation qui avait été faite de Speak White dans la pièce 887 de Robert Lepage. Cela lui a apporté un grand réconfort , a-t-il dit.

À la défense des identités minoritaires

Par la suite, Michèle Lalonde avait écrit le recueil Métaphore pour un nouveau monde (1980), ou encore les essais Défense et illustration de la langue québécoise (1979) et Cause commune: manifeste pour une internationale des petites cultures (1981). Elle est aussi l’autrice des pièces de théâtre Ankrania ou Celui qui crie (1957) et Dernier recours de Baptiste à Catherine (1977) en plus d’avoir collaboré à des spectacles multimédias.

Ce qui transcende dans son œuvre, c’est toujours l’analyse sociohistorique des classes, le rapport à l’histoire, à l’identité et à la mémoire, a expliqué Laurent Duchastel. La littérature est un moyen métaphorique est un moyen pour amener des gens à cette compréhension identitaire.

Dans les années 1980, Michèle Lalonde avait présidé l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) et la Fédération internationale des écrivains de langue française (FIDELF).

Je suis bouleversé. C’est une époque qui s’envole, c’est un monument qui part, a réagi le poète québécois Jean-Paul Daoust. Elle avait livré son texte de façon magistrale lors de la Nuit de la poésie.