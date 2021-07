Moins de lits dans les hôpitaux : Services de santé Alberta se défend

Services de santé Alberta (AHS) reconnaît que des lits seront fermés durant l’été en raison d’un manque de personnel. L'autorité affirme toutefois que la situation n’a rien d'inhabituel et que cela n’aura pas d’effet sur les soins donnés aux patients.

La diminution des lits à court terme a un impact limité dans notre capacité à donner des soins de qualité aux patients. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour limiter cet impact , affirme la vice-présidente et cheffe des opérations de l' AHSServices de santé Alberta , Deb Gordon.

Au total, 98,5% des lits sont disponibles actuellement. En tout, 125 lits sont indisponibles dans les établissements. La plupart sont situés dans le nord de l'Alberta.

L’ AHSServices de santé Alberta affirme également être prêt au cas où il y aurait une recrudescence des cas de COVID-19 dans la province.

Nous sommes prêts à augmenter la capacité nécessaire en réponse à toute augmentation potentielle des cas , a soutenu la présidente et directrice générale de l’ AHSServices de santé Alberta , Dre Verna Yiu.

Services de santé Alberta reconnaît que la pandémie a eu un impact sur la quantité d’infirmières et d'infirmiers disponibles.

Beaucoup d'entre eux ont fait beaucoup plus d’heures qu’à l’habitude durant les 16 derniers mois. Ils ont besoin d’une pause bien méritée et ils sont moins en mesure de faire des heures supplémentaires , affirme Deb Gordon.

Malgré tout, l’ AHSServices de santé Alberta assure que toute personne qui a besoin de soin pourra en recevoir.

La question de la réduction salariale des infirmières de 3% est revenue à plusieurs reprises durant la conférence de presse. L’ AHSServices de santé Alberta a affirmé négocier de bonne foi sans commenter davantage.

Plus tôt ce mois-ci, l’Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton et l’Hôpital et centre de soins de Lacombe ont dû fermer un total de 17 lits en raison d’une pénurie temporaire de personnel.

Le NPD n’est pas convaincu

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l’Alberta est loin d’être convaincu par le discours de l’ AHSServices de santé Alberta . Selon la cheffe néo-démocrate, Rachel Notley, la fermeture des lits pourrait obliger des individus, particulièrement ceux vivant dans les milieux ruraux, à parcourir de longues distances afin de recevoir des soins.

Je pense que les citoyens des régions rurales de l'Alberta en ont assez d'être bernés par un gouvernement qui laisse entendre qu'il est normal pour eux de tolérer un service épisodique et peu fiable dans certains de leurs hôpitaux , a-t-elle affirmé.

Rachel Notley s’en est aussi pris vertement à la manière dont le gouvernement de Jason Kenney traite le personnel infirmier de la province.

Nous avons une pandémie qui a aggravé le problème. Et comment le gouvernement a-t-il réagi? En cherchant à couper les salaires et faire des mises à pied , a lancé la cheffe de la formation politique.

Avec des informations de Janet French, pour CBC