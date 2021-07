Une programmation festive pour le Festival d’été francophone de Vancouver

Le Festival d’été francophone de Vancouver profite de l'assouplissement des mesures sanitaires cet été et présentera à la fin du mois d'août une semaine de programmation festive et diversifiée en formule hybride, avec un nombre limité de spectateurs sur place.

L'événement habituellement présenté en juin se tiendra cette année du 23 au 29 août, précise l'organisation du Festival d'été qui a fait connaître vendredi sa programmation détaillée et ses têtes d'affiche comme Alfa Rococo, Matt Stern, Laurence Nerbonne, Miro et bien d'autres.

Chaque soir, cinquante spectateurs pourront assister au spectacle présenté à Vancouver alors que le reste du pays aura l'occasion de profiter d’une captation diffusée en ligne, en direct du Studio 16.

Selon le Centre culturel francophone de Vancouver, le public aura droit à une programmation éclectique, enjouée, dynamique, axée sur les célébrations et les retrouvailles, avec un parti-pris volontaire pour l’inclusion et la diversité, la nouveauté et la primeur .

On voulait une programmation festive! Une citation de :Pierre Rivard, directeur général et artistique, Centre culturel francophone de Vancouver

23 août

Alfa Rococo au studio 12 de Radio-Canada à Montréal. Photo : Radio-Canada / Mathieu Dumontier

C'est à Matt Stern que revient l'honneur de briser la glace du festival 2021. L’auteur-compositeur qui réside maintenant à Victoria viendra présenter en primeur son premier album en français né d'une collaboration pendant la pandémie avec sa voisine, la violoniste Jessica Pickersgill. Suivra le duo pop Alfa Rococo qui n’a pas produit d’albums depuis des années, mais qui vient de faire paraître une nouvelle chanson, Du soleil à Pékin, premier extrait d’un album à venir. Ça risque de danser au Studio 16.

24 août

L'artiste Miro sera en spectacle à Vancouver le 24 août. Photo : Radio-Canada / Nabi-Alexandre Chartier

Étienne Fletcher de la Saskatchewan présentera pour sa part sa musique dynamique aux influences blues, pop et rock en compagnie du guitariste Sean McCannell et de son batteur Gaelan Malloy. Pas de baisse d’énergie en deuxième partie avec Miro, un multi-instrumentiste montréalais qui présente son premier album, En retard sur ma vie. Un paysage sonore riche réalisé avec Pierre-Luc Rioux qui a entre autres travaillé avec Bruno Mars et David Guetta.

25 août, Noël en août

Hiver Nation est une compilation d'oeuvres inédites d'artistes franco-albertains. Photo : Centre de développement musical

Une des conséquences de la pandémie et des mesures sanitaires imposées fut l’impossibilité l'an dernier de célébrer Noël. Le Festival propose donc de remédier à cette situation. Pour rafraîchir la température, des artistes franco-albertains qui ont participé à l’enregistrement de l’album Hiver Nation présenteront 11 chansons sur le thème hivernal. Ce sont Post-Script, un duo composé de Paul Cournoyer et Steph Blais, Mireille Moquin, 2Moods (Dan Dennis Ndala), Érik Ringuette, Christian de la Luna, Pierre Sabourin, Marie-Josée Ouimet, Renelle Roy, Crystal Plamondon, Éric Doucet, Raphaël Freynet et Josée Thibeault qui signe la direction artistique. Pour compléter le réveillon, Justin Lacroix du Manitoba et Kristine St-Pierre de l’Ontario vont présenter sous le sapin leurs chansons originales de Noël.

26 août

Le duo Paupière sera en spectacle le 27 août. Photo : Andre Panossian, MD

Le jeudi 26 août, le Festival prévoit une soirée French Touch avec la musique pop-électro du Vancouvérois Loig Morin et du duo montréalais Paupière qui a définitivement un penchant pour les synthétiseurs à saveur des années 80.

27 août

Laura Niquay Photo : Musique nomade

Une soirée plus introspective s'annonce par ailleurs avec l'artiste autochtone et autrice-compositrice Laura Niquay, qui présente son deuxième album de chansons en langue atikamekw sur des arrangements indie-folk.

28 août

La chanteuse Laurence Nerbonne est une des artistes à l'affiche du Festival d'été francophone. Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

Pour sa soirée du samedi, le Festival propose d’augmenter le tempo. Tout d’abord avec le duo composé du rappeur LeFloFranco d’Ottawa et du DJ Chevdot, membre de la communauté de la Première Nation crie Omushkegowuk.

Laurence Nerbonne dont l'intensité musicale est toujours élevée peu importe le style, que ce soit la musique dance ou le rap, assurera la deuxième partie de la soirée.

29 août

À midi le 29 août, le Studio 16 sera réservé aux tout-petits alors que la comédienne Caroline Mailhot enfilera son costume et deviendra la percussionniste Kalimba pour présenter son tout dernier spectacle participatif pour la famille, Ça déménage. À noter, contrairement aux autres spectacles de la programmation, ce spectacle ne sera pas diffusé en ligne.

En soirée, c’est la Britanno-Colombienne Pascale Goodrich-Black, une facilitatrice autochtone et chanteuse de la région de Vancouver, qui présentera ses nouvelles compositions en compagnie de sa formation Vallée des loups. Un univers musical aux inspirations diverses propre à la musique du monde.

Plusieurs tarifications seront offertes selon les billets achetés pour les spectacles en ligne et en personne. Des laissez-passer pour toute la durée du festival seront également en vente.

Pour les gens présents au Studio 16, le port du masque sera recommandé, mais les places ne seront pas assignées. Un bar sera également accessible lors du festival.