Deux nouveaux cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse vendredi

Le premier cas a eu des contacts rapprochés avec un cas confirmé, tandis que le deuxième est lié au navire HMCS Halifax.

Une personne s’est remise de la COVID-19. La Nouvelle-Écosse compte désormais 12 cas actifs et ne recense aucune hospitalisation. La santé publique signale que 2821 tests de dépistage ont été réalisés, jeudi.

Environ 94 % des infections depuis le mois de mars ont été enregistrées chez des personnes qui n’avaient pas reçu le vaccin, selon la province. Et parmi les personnes infectées qui ont été hospitalisées, on compte 88 % de gens non vaccinés.

La province a annoncé qu’elle ne publiera plus de données mises à jour la fin de semaine, et qu'elle le fera seulement du lundi au vendredi.