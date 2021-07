Le Manitoba annonce 41 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 3 % à l’échelle provinciale et à 2,1 % pour Winnipeg.

Les décès annoncés sont ceux de :

une femme d’une soixantaine d’années de la région Prairie Mountain, en lien avec le variant Alpha (B.1.1.7);

un octogénaire de la région Santé Sud en lien avec un variant non spécifié;

une femme d’une soixantaine d’années de la région de Winnipeg, en lien avec le variant Alpha.

Faits saillants 537 cas actifs

55 652 personnes guéries à ce jour

1170 décès attribuables à la COVID-19

57 359 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

106 Manitobains hospitalisés, dont 24 aux soins intensifs

Depuis février 2020, 862 833 tests de dépistage ont été effectués, dont 1496 jeudi.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 13

Prairie Mountain : 3

Santé Sud : 4

Entre-les-Lacs et de l’Est : 19

Nord : 2

Vaccination sans rendez-vous dès samedi

Par ailleurs, à compter de samedi et jusqu’à la fin du mois, les Manitobains pourront se faire vacciner sans rendez-vous à la superclinique du Centre des congrès RBC, de 9 h à 20 h. Les vaccins de Pfizer et de Moderna seront tous deux offerts.

Toutes les personnes de 12 ans et plus sont admissibles pour les premières et deuxièmes doses de vaccin, rappelle la province. Un délai de 28 jours doit cependant s'écouler entre les deux doses.

Des milliers de doses de Moderna et Pfizer sont disponibles à l’heure actuelle et on peut prendre rendez-vous dès maintenant. De plus, 15 cliniques et pharmacies agissent comme carrefours régionaux pour l'administration de vaccins d’AstraZeneca.

Le Manitoba a administré un total de 1 708 800 doses de vaccin à ce jour selon les données de la province.