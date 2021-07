Pensionnats autochtones : des archéologues veulent venir en aide aux familles du Labrador

C’est une mesure préparatoire. Je ne sais même pas si ça veut dire qu’il y aura des fouilles, mais je pense qu’il est très probable que les communautés autochtones aient beaucoup de questions à l’heure actuelle sur la technologie archéologique et sur la façon dont elle pourrait leur être utile , explique Lisa Rankin, professeure d'archéologie qui a aidé à créer le regroupement d'experts.

À ce moment-ci, nous voulons être prêts à répondre aux questions et à les aider dans leurs recherches.

Le groupe de travail est composé de huit personnes, dont plusieurs membres de la faculté d’archéologie de l’université. Il compte aussi deux représentants de la Nation innue et du conseil communautaire du NunatuKavut, qui représente les Inuit du sud du Labrador. Pour le moment, le Nunatsiavut, le gouvernement inuit du nord du Labrador, ne participe pas au comité.

Rien qu’une génération nous sépare [des pensionnats] et il y a eu des répercussions à long terme sur notre communauté et d’autres communautés. Nous n’avons qu'effleuré le sujet, donc il est temps de passer à l'action, mais il faut le faire de façon respectueuse et suivre les meilleures pratiques.

Une citation de :Bryn Wood, représentant du NunataKavut au sein du comité