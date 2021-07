Vendredi sont mis en ligne les trois premiers épisodes de la deuxième saison de la série Ted Lasso sur Apple TV+. Un an après être arrivée sur la plateforme sans faire grand bruit, on constate que cette série a conquis le public et le milieu de la télévision puisqu’elle est nommée 20 fois aux prochains prix Emmy.

La série comique Ted Lasso raconte l’histoire d’un entraîneur de football américain qui se retrouve à la tête d’une équipe de soccer en Grande-Bretagne alors qu’il ne connaît rien à ce sport.

Outre ses ressorts comiques, cette série a su séduire le public grâce à la gentillesse, à la candeur et à la bienveillance du personnage de Ted Lasso, incarné par Jason Sudeikis.

Une série positive et optimiste

Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18, a elle aussi succombé au charme irrésistible de Ted Lasso . Elle recommande aux gens de regarder cette série qui garde le sourire accroché tout au long des 30 minutes que dure chaque épisode.

Loin d’être une série sportive traditionnelle, Ted Lasso offre une autre vision de la masculinité. Je dis toujours que c’est un antidote à la masculinité toxique , a-t-elle expliqué jeudi à l’émission Le 15-18.

Ted Lasso a une façon de vivre ses émotions et d’être toujours quand même tendre, généreux et compréhensif à ce que ressentent les autres autour de lui , a-t-elle ajouté, précisant que d’autres personnages masculins sortent des archétypes traditionnels.

Une des séries favorites aux prix Emmy

Jason Sudeikis est nommé dans la catégorie du meilleur acteur dans une série comique aux prix Emmy. Et la série est en lice pour remporter le prix Emmy de la meilleure série comique.

En tout, Ted Lasso cumule 20 nominations à ces équivalents des Oscars pour la télévision, ce qui en fait la troisième série totalisant le plus de nominations après The Crown, Le Mandalorien (The Mandalorian) et La servante écarlate (The Handmaid's Tale).

Les trois premiers épisodes de la nouvelle saison de Ted Lasso peuvent être regardés sur Apple TV+. Les épisodes suivants seront mis en ligne à raison d'un épisode par semaine.