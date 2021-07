Une nouvelle version de Dead Space sera développée à Montréal

Cette nouvelle version du jeu, initialement développé par le studio Visceral Games (maintenant fermé), offrira à ses adeptes une histoire, des personnages et une mécanique de jeu améliorés , a précisé EA dans un communiqué.

Selon le site Polygon, le nouveau Dead Space sera bel et bien une refonte complète du jeu, et non une simple remastérisation. La bande-annonce diffusée durant l'événement EA Play Live n’a pas donné beaucoup de détails sur ce qui attend les fans de la série, mais les joueurs et les joueuses incarneront à nouveau l’ingénieur Isaac Clarke dans son aventure terrifiante à bord du vaisseau USG Ishimura.

« Une lettre d'amour à la série »

La série Dead Space a donné naissance à deux autres jeux, Dead Space 2 et Dead Space 3, lancés respectivement en 2011 et en 2013. L’histoire débute en 2508 alors que la Terre a épuisé toutes ses ressources naturelles et que sa population est partie à la conquête de l’espace pour s’approvisionner en matières premières.

On y incarne le héros Isaac Clarke, envoyé dans l’espace pour réparer un vaisseau aux prises avec un virus extraterrestre ancien qui se propage et transforme les cadavres en de terribles nécromorphes , lesquels ne peuvent être tués qu'en leur tranchant les membres.

La série Dead Space a eu une influence énorme sur les jeux de type survival horror lorsqu’elle a été lancée il y a 12 ans. Je suis entré chez Motive en tant que fan, afin de travailler précisément sur ce jeu , a affirmé dans une déclaration Philippe Ducharme, producteur du futur jeu, qui se veut une lettre d’amour à la série .

Le studio Motive – fondé en 2015 par Jade Raymond, ancienne dirigeante d'Ubisoft Toronto et productrice sur la série Assassin's Creed – a offert dans le passé Star Wars: Battlefront II (2017) et Star Wars: Squadrons (2020), deux jeux dérivés de l’univers de Star Wars. La nouvelle version de Dead Space n’a pas de date de sortie officielle, mais on sait déjà qu’elle sera offerte sur PS5, Xbox Series X|S et PC.