Ottawa offre l’asile aux Afghans qui ont aidé le Canada

Les ministres de l’Immigration, des Affaires étrangères, et celui de la Défense ont annoncé, vendredi, un programme spécial pour protéger et réinstaller les ressortissants afghans qui ont grandement contribué aux efforts du Canada en Afghanistan .

Il s’agit de protéger ces Afghans qui ont travaillé pour le Canada depuis 20 ans dans divers secteurs d’activités et qui sont aujourd’hui en danger en raison de leur travail .

Le programme vise notamment les interprètes qui ont travaillé avec les Forces armées canadiennes, les cuisiniers, les chauffeurs et le personnel d’entretien recruté sur place qui travaille ou qui a travaillé à l’ambassade du Canada en Afghanistan, et les membres de leur famille.

Des vies sont en jeu. C’est pourquoi nous prenons des mesures rapides et décisives pour appuyer les Afghans qui ont aidé le Canada et leur offrir un avenir dans ce pays. Le Canada s’occupera des personnes qui nous ont aidés. Une citation de :Marco E. L. Mendicino, ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le ministre Mendicino n'était pas en mesure de dire combien d'Afghans seraient ainsi évacués, mais il a parlé de plusieurs milliers de personnes. Celles-ci seront accueillies au Canada avec un statut particulier de réfugié.

En reconnaissance des services rendus

Le Canada a la responsabilité de protéger les personnes courageuses d’Afghanistan qui nous ont aidés à mener à bien notre mission , affirme pour sa part Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères.

Alors que la violence se propage, assurer la sûreté et la sécurité de tout notre personnel, qu'il soit canadien ou afghan, passé ou présent, et des personnes qui nous aident sur le terrain, est notre priorité absolue. Une citation de :Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères

Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense, a ajouté que le Canada doit assurer la sécurité des personnes qui ont servi aux côtés de nos militaires.

Les premiers ressortissants au Canada dans les prochaines semaines

Les trois ministères œuvrent ensemble pour identifier et aider les personnes qui sont admissibles à la réinstallation au Canada. Et ce dossier avance bien , assure le cabinet du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Il précise que des équipes opérationnelles sont en Afghanistan en ce moment et le traitement des demandes commence dès maintenant.

Le Cabinet du ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté indique que les critères d’admissibilité à la réinstallation sont fondés sur l’importance ou la durabilité de la relation des demandeurs avec le gouvernement du Canada .

Les candidats doivent satisfaire aux exigences d’admissibilité, y compris celles relatives à la sécurité, à la criminalité et aux examens de santé.

Pour des raisons de sécurité, le ministère de l’Immigration ne divulguera pas l’identité des personnes réinstallées, la date ou la façon dont elles seront évacuées.