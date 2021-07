La Cité de la Santé de Laval ferme plus de la moitié des lits de l'unité de naissances

Le nombre de naissances jumelé à l’important manque de personnel oblige le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval à fermer temporairement plus de la moitié des lits à l’unité des naissances de l’Hôpital Cité de la Santé pour la fin de semaine.

À partir de ce vendredi 23 juillet à 16 h jusqu'au lundi 26 juillet à 16 h, 7 lits dédiés aux accouchements vont être fermés. Seulement 6 lits demeureront ouverts.

Comme le rapportait Radio-Canada, les activités en obstétrique ont augmenté dans plusieurs établissements de santé à travers la province, ce qui ajoute une pression sur le système de santé qui doit conjuguer avec une pénurie de personnel, notamment les infirmières.

Ce sera la fin de semaine la plus critique. On essaie d’optimiser notre capacité d’accueil pour les accouchements spontanés, mais malgré tout, on n’est pas mesure d’éviter la fermeture des lits. Une citation de :Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe du CISSS de Laval

Les régions avoisinantes de Lanaudière et des Laurentides seront mises à contribution pour assurer le transfert d'inductions ou le débordement dans ces centres si leur capacité le permet.

Les transferts, c’est ce qu’on veut éviter le plus possible. On a donc étalé les inductions et les césariennes sur plusieurs jours, cette semaine et la semaine prochaine. Mais tout dépend de l’achalandage en fin de semaine; c’est possible que des femmes doivent être transférées pour accoucher dans ces régions. La décision est toujours prise en fonction de la sécurité , explique Geneviève Goudreault, directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Laval.

Plusieurs hôpitaux de Montréal se retrouvent aussi dans une situation fragilisée, mais pourraient être mis à contribution aussi si leur capacité le permet.

Depuis le printemps, en prévision du nombre d'accouchements cet été et du manque de main-d'œuvre qualifiée, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Laval avait déjà mis en place différentes mesures dont des appels de volontaires auprès du personnel formé qui œuvre dans d'autres services. Mais, avec les vacances, la réduction des services est devenue inévitable.