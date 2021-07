Lisa Harris est nommée candidate libérale fédérale pour Miramichi-Grand Lake

Lisa Harris est actuellement députée provinciale de Miramichi Bay-Neguac, mais devra remettre sa démission 21 jours avant la journée du scrutin fédéral.

Mme Harris est députée provinciale depuis 2014. Elle a aussi été ministre des Aînés et des Soins de longue durée sous le gouvernement de Brian Gallant.

Je suis prête à me lancer et à m’asseoir à n’importe quelle table à Ottawa pour faire de grandes choses pour la région , affirme Lisa Harris. Voilà ce dont nous avons besoin : quelqu’un qui va se battre et se tenir debout.

Le vote a eu lieu de façon virtuelle par les membres de l'association libérale, jeudi. Lisa Harris n’avait qu’un seul adversaire : le maire de Miramichi, Adam Lordon.

Lutte pour la circonscription

Lisa Harris affrontera aux prochaines élections le candidat du Parti conservateur Jake Stewart. Il siège actuellement comme député de la circonscription de Southwest Miramichi-Bay du Vin.

Ce dernier a été élu député pour la première fois en 2010 et a été réélu trois fois depuis.

Il a également été ministre des Affaires autochtones sous le gouvernement Higgs.

Le député de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, Jake Stewart. Photo : CBC / Jacques Poitras

Lors des dernières élections fédérales, la course pour la circonscription de Miramichi-Grand Lake a été la plus serrée de la province.

Elle est occupée par le Libéral Pat Finnigan depuis 2015. Il a choisi de ne pas solliciter un autre mandat.