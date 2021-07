Des cliniques de vaccination éphémères près des piscines à Regina

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) et la capitale souhaitent inciter les habitants à prendre le vaccin contre la COVID-19. Des doses seront donc proposées aux portes des piscines de la ville.

La Ville de Regina met aussi en place une loterie pour inciter davantage de personnes à se faire vacciner contre la COVID-19, qu'il s'agisse d'une première ou d'une seconde dose.

Nous bénéficions tous du fait d'avoir une population vaccinée - un nombre plus élevé de personnes complètement vaccinées signifie des événements communautaires plus sûrs , a déclaré dans un communiqué la mairesse de Regina, Sandra Masters.

La Ville s'est associée à l'organisateur de la foire estivale, la Queen City Ex, pour tenter de toucher une plus grande partie de sa population.

Nous espérons que l'emplacement des piscines extérieures et les billets pour la foire encouragent les jeunes à se faire vacciner contre la COVID-19. Nous voulons que la Queen City Ex soit sûre et réussie cet été , a précisé Sandra Masters.

La première clinique éphémère est en place

L’opération de séduction commence ce vendredi dès midi, et ce, jusqu’à 16 h. Une clinique sera installée devant la piscine Maple Leaf, dans le centre de Regina.

Des doses du vaccin Moderna et Pfizer seront disponibles en quantité limitée. Le principe du premier arrivé, premier servi s'appliquera à toutes les cliniques éphémères.