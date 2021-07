Un restaurant de Regina dans le palmarès 2021 de Trip Advisor au Canada

Le Memories Dining & Bar à Regina se hisse à la huitième place de ce classement, établi en fonction des notes et commentaires de clients.

Quand on me l’a annoncé, j’ai eu un sentiment incroyable, j’ai eu envie de pleurer , explique le fondateur et propriétaire du restaurant réginois, Thomas Siarkos.

Regina est un tout petit secteur et savoir que nous avons intégré ce classement avec des gens qui sont venus tester notre service et notre nourriture nous rend extrêmement heureux , ajoute-t-il.

Un établissement ouvert en 1989

Thomas Siarkos est fier de dire que son établissement traverse le temps sans encombre.

J’ai ouvert le restaurant en juin 1989 dans le centre-ville de Regina et nous sommes depuis restés au même endroit , explique-t-il.

Nous voulions faire quelque chose de différent. Il y avait déjà de bons restaurants dans la ville, mais plutôt des établissements pour les familles, des endroits plutôt grands et manquant d’intimité. Je voulais créer une autre expérience de la restauration, en réservant la table une seule fois par soir et où les clients peuvent rester autant de temps qu’ils le souhaitent , ajoute Thomas Siarkos.

La cuisine grecque sollicitée

Sa carte aux allures de cuisine du monde a rapidement construit sa notoriété, avec des spécialités de viande, fruits de mer et poisson.

Nous nous concentrons sur les saveurs et la présentation de nos plats, car les clients mangent d’abord avec leurs yeux. Une citation de :Thomas Siarkos, propriétaire du Memories Dining & Bar à Regina.

Et il est même difficile maintenant de changer notre carte car nos clients ont leurs habitudes et nous ne pouvons enlever aucun plat , ajoute-t-il.

Un classement qui arrive à point

Ce regain de notoriété en temps de pandémie rend le propriétaire du Memories Dining & Bar plutôt optimiste.