Une bouteille à la mer retrouvée sur une plage isolée de l'île de Vancouver

Neuf ans plus tard, elle n’arrive pas à croire que son message a été retrouvé sur une plage isolée près d’Estevan Point, sur l'île de Vancouver.

Alors qu’ils y tournaient un reportage sur le nettoyage des côtes, des journalistes de CBC et les équipes qu’ils interviewaient ont eu toute une surprise en trouvant une bouteille contenant une feuille de papier.

Le travailleur Jeff Ignage a réussi à extirper la note de la bouteille. Même si elle avait été enroulée dans une pellicule de plastique, la feuille était trempée et roulée très serrée.

L’équipe a d'abord a cru qu’elle ne parviendrait pas à en lire le contenu, mais un membre de l'équipe a patiemment déroulé, millimètre par millimètre, le papier sur un morceau de bois sec.

Le message, toujours lisible, demande à la personne qui le lit de communiquer avec son auteur. Photo : Radio-Canada / Greg Rasmussen

Le message, daté du 17 mars 2012, est court et simple. Brittney Amundsen, alors âgée de 17 ans et vivant dans l’État de Washington, demande qu'on communique avec elle et y laisse son numéro de téléphone cellulaire.

L’équipe a composé le numéro, qui, neuf ans plus tard, était toujours le sien. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un l’ait trouvé et que j'ai encore le même numéro de téléphone , s’est-elle exclamée.

Aujourd’hui âgée de 26 ans, Brittney est fiancée et mère de deux enfants. Elle a souvent pensé à ce message lancé dans les eaux au large de Grayland, au sud de Seattle.

Je suis tellement excitée que quelqu'un ait trouvé le message et qu'il soit quelque peu intact. Ça me donne envie de confier un autre message à une bouteille à la mer , dit-elle.

Avec les informations de Greg Rasmussen