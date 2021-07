Des sculptures de bois à la tronçonneuse naissent à Compton

Coup de gouge, coup de scie à chaîne, pour moi, c'est la même chose, mais en plus gros! C'est un peu plus un tour de force faire des sculptures à cette échelle-là , explique le sculpteur.

Le projet a été mis sur pied pour commémorer les bâtisseurs de Compton, afin de saluer tous ceux qui ont façonné le passé de la petite ville bucolique. Un immense pin blanc abattu pour cause de maladie a donc été rescapé pour devenir ces grands personnages. Trois, au total, seront sculptés à la tronçonneuse par Bernard Paquet.

Ce sont des personnages génériques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes en particulier , ajoute l'artiste de Compton, emballé par son nouveau défi.

Il essaie de sculpter pendant les marchés publics, mais les gens sont tous attroupés autour de lui et lui posent des questions! C'est beau.

Bernard Paquet aime particulièrement cette facette du métier d'artiste, c'est-à-dire celle d'entrer en contact avec le public et d'échanger.

Si j'attire les gens, c'est pas tellement par ma virtuosité au niveau de la scie à chaîne, je pense que c'est par mon attitude! Parce que quand je travaille, s'il y a des gens, j'arrête de travailler et je vais les voir. Je les rencontre!

Manier la scie à chaîne à des fins artistiques est également une véritable passion pour lui.

J'adore l'idée de l'outil de chantier, qui est utilisé dans la forêt habituellement, et de faire avec un tel outil des ouvrages qui ont un certain raffinement. C'est ce que j'aime. C'est le contraste entre l'outil lui-même, sa fonction habituelle et ce qu'on en fait.

Une citation de :Bernard Paquet, sculpteur