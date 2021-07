Kanye West dévoile Donda devant son public à Atlanta avec Jay-Z

Kanye West a dévoilé jeudi soir son nouvel album, Donda, devant une foule compacte au Mercedes-Benz Stadium, dans sa ville natale d’Atlanta, aux États-Unis. Ce 10e opus est nommé en l’honneur de la mère du rappeur et producteur, Donda West, qui est décédée en 2007 à l’âge de 58 ans, à la suite de complications causées par une chirurgie plastique.

L’événement annoncé par West seulement deux jours à l’avance a rapidement affiché complet. Parmi la foule se trouvaient quelques personnalités américaines bien connues, comme le rappeur Rick Ross, Khloe Kardashian ainsi que sa femme Kim Kardashian West, accompagnée des enfants du couple. Kanye West et Kim Kardashian West se sont récemment séparés après sept ans de mariage.

Kanye West agenouillé sur la scène géante du Mercedes-Benz Stadium, à Atlanta, lors du dévoilement de son nouvel album « Donda ». Photo : getty images for universal music / Paras Griffin

La session d’écoute, qui était diffusée en direct sur la plateforme Apple Music, a mis en lumière un Kanye West plus calme qu’à l’habitude, qui a parcouru les cent pas sur une scène géante entièrement blanche, vêtu d’une tenue rouge et de chaussures oranges. L’artiste, qui offre d’ordinaire des prestations d’une haute intensité, est resté silencieux et a laissé parler ses nouvelles chansons, applaudies à chaque fois par la foule.

Le nouvel album du rappeur aux 22 prix Grammy surfe sur des thèmes récurrents, avec un retour vers des influences gospel, très présentes sur son dernier album, Jesus is King (2019) et des voix passées au logiciel de correction Auto-Tune. Le rappeur Jay-Z a causé la surprise en entrant en scène pour la dernière chanson de la soirée, sur laquelle il a livré quelques vers.

C’est peut-être un retour vers le trône , a-t-il scandé en référence à son album collaboratif avec Kanye West, Watch the Throne (2011), qui s’était mérité une nomination aux Grammy.

Donda devrait être lancé au courant de la journée

Mardi dernier, Kanye West a annoncé la session d’écoute de Donda dans une publicité mettant en vedette la sprinteuse américaine Sha’Carri Richardson, diffusée pendant les finales de la NBA. La bande-annonce, réalisée par West, était appuyée par une chanson du nouvel album, No Child Left Behind.

Lorsque la chanson a joué jeudi soir au Mercedes-Benz Stadium, le rappeur aux 22 prix Grammy a d’abord mis un genou au sol avant de prendre la pose d’un sprinteur, en hommage à l’athlète de 21 ans, qui ratera les jeux olympiques de Tokyo après un test positif à la marijuana plus tôt ce mois-ci.

Ce n’est pas la première fois que West organise une session d’écoute à grand déploiement. En 2016, c’est de cette façon qu’il avait dévoilé son album The Life of Pablo, lors d’un événement au Madison Square Garden, à New York.

Donda doit sortir au courant de la journée sur les différentes plateformes de diffusion, mais l’heure précise de lancement n’a pas été divulguée.