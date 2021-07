La C.-B. demande aux résidents de l’Okanagan de couper leur consommation d’eau

Les rares précipitations printanières et les conditions de chaleur extrême survenue en juin et en juillet ont provoqué une pénurie d'eau et de faible débit dans les rivières.

Il n’est pas exclu que certains secteurs reçoivent un message les invitant à couper encore davantage leur consommation d’eau, prévient le gouvernement.

Par ailleurs, la pêche en eau douce est interdite dans de nombreuses régions de l’Intérieur de la province. Les faibles débits et les températures élevées de l'eau ont des conséquences négatives pour les poissons.

Une des conséquences de l'absence de précipitations est l'augmentation des risques de feux de forêt. Photo : Radio-Canada / Justine Beaulieu-Poudrier

Plusieurs secteurs de l’Okanagan sont au niveau 4 de l’indice de sécheresse, sur une échelle de 0 à 5. L’est de l'île de Vancouver et les îles Gulf sont également à ce niveau de sécheresse.

Si les conditions de sécheresse s'aggravent, des ordonnances en vertu de la loi sur la durabilité de l'eau (Water Sustainability Act) peuvent être données afin d'éviter des dommages importants ou irréversibles aux écosystèmes aquatiques, indique le gouvernement.