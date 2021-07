Le Folk Fest de Calgary et le Taste of Edmonton renouent enfin avec les festivaliers

Après le Stampede de Calgary, c’est au tour maintenant des Sérénades d'Été du festival Folk de Calgary et du festival Taste of Edmonton de renouer avec les festivaliers après une année d'absence en raison de la pandémie.

Les sons de guitare acoustique et d’harmonica sont de retour au grand plaisir des amateurs de musique. De retour dans une formule adaptée, le festival Folk de Calgary a poussé sa première note hier au parc Prince Island de la métropole albertaine.

C’est comme si c’était Noël! a lancé avec enthousiasme une festivalière.

Cette édition diffère de sa formule traditionnelle, certes, mais le simple fait de pouvoir retrouver les foules dans une formule en présentiel est une énorme victoire pour la directrice artistique de l’événement, Kerri Clark.

Je pense qu’on est dans les premiers festivals du pays à le faire, indique-t-elle.C’est pour cette raison que nous avons appelée [cette édition] Sérénades d’Été pour avertir les gens à quoi ils pourraient s’attendre.

Ce que je préfère du Folk Fest, c'est la communauté qui se rassemble. De pouvoir se trouver, même d’une façon un peu différente, est tout simplement incroyable , ajoute la directrice artistique.

Taste of Edmonton, lance aussi le coup d’envoi du retour des festivals dans la capitale albertaine.

Depuis jeudi, les gourmets d'Edmonton peuvent goûter des mets locaux préparés par les kiosques et les camions-restaurants à la place Winston Churchill au centre-ville.

Tout est beau, on est certifié [auprès des autorités] et sur la bonne voie [d’avoir un festival réussi] , affirme le directeur général de l’événement, Donovan Vienneau.

Les restrictions sanitaires sont aussi de la partie

Un des critères pour aller de l’avant cependant, est la présence de restrictions sanitaires aux deux événements.

Pour Taste of Edmonton, c’est l’affaire d’une communication constante entre Services de Santé Alberta, la Ville d'Edmonton et la Commission provinciale des jeux du hasard, de l'alcool et du cannabis pour obtenir leur feu vert pour l'événement, fait savoir Donovan Vienneau.

Festivaliers et artistes sont tous deux contents de se retrouver. Photo : Radio-Canada / Rachel Maclean

Même son de cloche pour le festival Folk de Calgary. Il y a beaucoup de précautions, mais aussi beaucoup d’excitation dans l’air , souligne Kerri Clark.

Entre autres, les détenteurs de billet pour les concerts en plein air sont alloués un espace pour leur bâche ou couverture du peu plus de deux mètres carrés. Assez d’espace, donc, pour accueillir quatre adultes et deux enfants.

Les Sérénades d’été du festival Folk de Calgary ont lieu du jusqu’au 28 juillet.

Taste of Edmonton et ses découvertes culinaires occupent la place Winston Churchill pendant dix jours pour prendre fin le premier août.

Avec les informations de Thomas Laberge