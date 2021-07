Les festivités de la Traversée internationale du lac Saint-Jean débutent demain

Même si l’édition est différente, la maire de Roberval, Sabin Côté s’attend à de bonnes retombées économiques.

On n’atteindra peut-être pas les chiffres des années précédentes, mais les gens ont tellement besoin de vacances. On s’attend quand même à de bonnes performances financières et on n'est pas inquiets que les touristes soient là , souligne-t-il.

Le maire de Roberval a ajouté en entrevue à l’émission C’est jamais pareil, qu'après la Gaspésie, je pense que les Québécois se sont tournés vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, cette année, on sent qu’il y a vraiment une effervescence pour la région.

Pour cette 67e édition, plusieurs activités sont prévues jusqu’au 31 juillet comme une initiation à la pêche pour les enfants dès samedi ou encore un Noël des campeurs. Il y aura aussi le retour du Souper dans ma rue, où les Robervalois sont invités à sortir dans leur rue avec leurs convives. Pour le volet culturel, Sara Dufour va briser la glace sur la scène Desjardins, samedi.

Conserver le 32 km

Selon Sabin Côté, c’était important pour l’organisation de la Traversée de présenter la compétition phare de 32 kilomètres.

En raison de la décision prise par Natation Canada de ne pas sanctionner les événements internationaux FINA cette année, trois nageurs prendront le départ de cette Traversée : Édouard Bélanger de Québec, Alexandre Harvey de Vaudreuil-Dorion et William Bourumeau, un Français qui demeure à Saguenay.

Édouard Bélanger a déjà participé quatre fois au 10 km FINA. Les trois nageurs en seront à leur première participation au 32 km , a indiqué Sabin Côté.

Le départ de cette compétition se fera du quai de Péribonka à 8 h 30 samedi prochain.

Selon une entrevue de Frédéric Tremblay.