Un médecin hygiéniste met en garde ceux qui mentent à la santé publique

La rétention d'informations qui peuvent empêcher la propagation de la maladie et protéger d'autres personnes, par définition, n'est évidemment pas utile et enfreint la réglementation et la loi , a déclaré le Dr Ian Arra, médecin-hygiéniste de la région.

Nous pouvons régler ça. Pour cette minorité d'individus qui volontairement ne se conformeront pas, nous sommes prêts à les punir sévèrement pour faire un exemple.

L'avertissement appuyé du médecin à la suite de deux fêtes récentes avec un grand nombre de personnes présentes qui ont entraîné une vague de cas de variant Delta, selon les responsables de la santé.

Le Dr Ian Arra est le médecin hygiéniste du Bureau de santé de la région de Grey Bruce. Photo : Photo soumise par le Bureau de santé de la région de Grey Bruce

Ces derniers ont signalé que le virus s'était propagé entre les participants, leurs amis et leurs familles respectives, dont la grande majorité n'était pas vaccinée.

Les amendes pour entrave aux équipes de recherche des contacts peuvent atteindre 5000 $ par jour en cas de condamnation.

Plus de contaminations que partout ailleurs dans la province

Le Bureau de santé de la région de Grey Bruce, qui dessert près de 162 000 résidents, a déclaré 22 nouveaux cas de COVID-19 jeudi, soit le plus grand nombre en Ontario. La région a l'un des plus hauts taux de contamination par 100 000 habitants de la province depuis plusieurs semaines.

L'Ontario a entamé l'étape 3 de son plan de réouverture le 16 juillet, qui permet des rassemblements sociaux en plein air et des événements publics organisés pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes à l'extérieur et 25 personnes à l'intérieur.

Les fêtes ont eu lieu alors que la région était à l'étape 2 et dans les deux cas, les hôtes ne suivaient pas les mesures de santé publique.

Le Dr Arra a déclaré qu'avec la fin de la pandémie en vue, de nombreuses personnes souhaitent sortir et profiter à nouveau des rencontres sociales, mais il a exhorté les gens à réfréner leur enthousiasme, surtout lorsqu'ils ne sont pas vaccinés.