Air Canada : perte de 1,165 milliard $ au 2e trimestre, inférieure à celle de 2020

La pandémie de COVID-19 a continué de plomber les résultats financiers d'Air Canada au second trimestre de l'exercice financier de 2021.

Le transporteur aérien rapporte vendredi qu'il a inscrit une perte nette de 1,165 milliard de dollars, soit une perte par action diluée de 3,31 $ à ce deuxième trimestre, des montants tout de même inférieurs à ceux publiés un an plus tôt.

En effet, à la période correspondante de l'exercice de 2020, Air Canada avait essuyé une perte nette de 1,752 milliard de dollars, soit une perte par action diluée de 6,44 $.

La perte d'exploitation du second trimestre de cette année a été mesurée à 1,133 milliard comparativement à une perte de 1,555 milliard un an plus tôt.

Optimisme malgré tout

Malgré les résultats négatifs de la plus récente période de trois mois, le président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, se réjouit de l'augmentation des taux de vaccination et du récent assouplissement accru des restrictions des déplacements au Canada.

L'élimination de la période de mise en quarantaine pour les Canadiens entièrement vaccinés revenant au pays et la levée d'autres restrictions de déplacements annoncées en juin ont entraîné une augmentation considérable des réservations à Air Canada. Michael Rousseau prévoit que cette tendance s'accentuera.