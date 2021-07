Tempête Elsa : une fin heureuse à T.-N.-L. pour un petit bateau de Boston

La trajectoire du bateau d'environ deux mètres de long construit par la classe de sciences de quatrième année de l'école primaire Harvard-Kent a été déviée par la tempête tropicale Elsa et l'embarcation s'est échouée sur une côte isolée du sud de Terre-Neuve.

Emily Bryant, responsable de l'éducation au USS Constitution Museum de Boston, a déclaré que l'institution s'était associée à la classe pour construire le bateau, nommé HK Pride.

Elle a expliqué que l'objectif principal du projet était d'aider les enfants à explorer le monde.

Sherrie Feaver et son mari John Feaver ont récupéré le petit navire des rochers jeudi matin près de la petite ville de McCallum.

Sherrie Feaver a indiqué avoir entendu parler sur les réseaux sociaux du bateau qui s'est échoué près de McCallum, ajoutant qu'elle est partie à l'aube pour aller le trouver.

Elle a raconté qu'elle et son mari ont navigué avec leur propre bateau pendant environ 40 minutes jusqu'à ce qu'ils le repèrent et qu'il est maintenant sur leur pelouse en attente d'être récupéré par le ministère fédéral des Pêches pour être réparé et livré à une école de Harbour Breton à Terre-Neuve-et-Labrador.