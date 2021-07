Cinq personnes sauvées dans la baie des Chaleurs

Les pompiers de Charlo ont reçu l’appel de la Garde côtière canadienne vers 13h50 afin de les aviser qu’un bateau était en train de couler entre le quai de New Mills et l’île aux Hérons.

On a reçu un appel de la garde côtière qu’un bateau était en train de couler et qu’il y avait cinq personnes en détresse , a précisé Éric Robichaud, chef pompier et capitaine de bateau pour la garde côtière auxiliaire.

L’équipe de M. Robichaud a immédiatement averti les services d’urgence et ils se sont précipités sur les lieux. À leur arrivée, ils ont trouvé une chaloupe submergée, deux adultes et trois enfants.

Il y en avait deux en hypothermie , a souligné le chef pompier précisant que l’eau est très froide dans ce secteur.

Avec l’aide de deux autres embarcations, tout le monde a été ramené sur la terre ferme où des ambulanciers les attendaient.

On les a sauvés juste à temps , a souligné M. Robichaud.

C’est un orage soudain qui aurait engendré la malchance des plaisanciers.

Un orage est passé. Il y a eu beaucoup de vague et c'est venu rough. C’était juste une petite chaloupe. Ce n’était pas trop sécuritaire , a indiqué le capitaine de bateau.

Coup de chance, les Forces armées étaient en exercice à l’aéroport de Charlo. Du ciel, les militaires ont été en mesure de contribuer à l’opération de sauvetage en repérant rapidement les naufragés.

Ils nous ont donné un coup de main du ciel , a dit le chef pompier.

À l’arrivée de l’équipe de M. Robichaud, seulement deux des cinq personnes portaient un gilet de sauvetage. Une situation que déplore le chef pompier.