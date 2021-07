Juste un soir, une grande fête musicale au Parc olympique

Dans Corneille remixe, diffusée ce printemps sur la plateforme Whiteboxplay, l’auteur-compositeur-interprète rencontrait des musiciens et musiciennes, réinterprétait leurs chansons et faisait découvrir des artistes de la relève.

Une formule similaire sera reprise pour le spectacle Juste un soir, où des grands succès seront remixés aux couleurs R’n’B, soul, afrobeat et afrocaribéen , précise un communiqué annonçant l’événement.

Marie Mai, Dumas, Loud, Fouki, Alicia Moffet, Michel Rivard, Bruno Pelletier, Dubmatique et Muzion seront notamment sur scène pour l’occasion.

Corneille agira à titre de maître de cérémonie et sera accompagné de huit musiciens et musiciennes sous la direction d’Alexandre Paquette ainsi que d’un chœur gospel de dix chanteurs et chanteuses.

Présenté sur l’esplanade du Parc olympique, le spectacle pourra accueillir jusqu’à 3500 personnes.

L’événement sera aussi présenté en direct sur la plateforme whiteboxplay.com au coût de 20 $.