Ottawa et le Manitoba à la rescousse des producteurs touchés par la sécheresse

Les fermiers manitobains aux prises avec la sécheresse pourront bientôt accéder à de nouveaux programmes annoncés jeudi par le gouvernement fédéral et la province.

Entre la canicule, de faibles précipitations et des infestations de sauterelles dans le sud et le centre du Manitoba, la croissance de cultures a été freinée et des producteurs de bœufs ont dû vendre leur bétail.

La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a visité des régions touchées par la sécheresse jeudi matin.

Je ne peux pas imaginer le stress des producteurs qui doivent regarder leurs pâturages et leurs cultures s’assécher, se demandant comment leurs animaux vont passer l’hiver , a-t-elle déclaré après sa visite.

Dans le cadre des programmes de soutien pour les fermiers annoncés jeudi, les producteurs d’aliments pour bétail qui sont assurés pourront recevoir 44 $ supplémentaires par tonne pour compenser le coût des aliments qu’ils doivent acheter et du transport.

La province et le gouvernement fédéral apportent aussi des changements à un programme d’assurance de récoltes pour permettre aux agriculteurs de vendre certaines cultures endommagées comme aliments pour bétail.

Si ces programmes aident certains producteurs de bœuf à rester en affaires, beaucoup ont déjà dû vendre des portions importantes de leurs troupeaux, indique le président de l’Association des producteurs de bœuf de la province, Tyler Fulton.

Une famille qui nous a joints au bureau cette semaine a dû disperser tout son troupeau […] Elle a dit : "pouvez-vous imaginer voir des années de dur labeur et d’amour de la ferme être chargées dans un camion" , ajoute-t-il.

La ministre Bibeau a aussi annoncé que les producteurs de bœuf qui sont obligés de vendre une partie importante de leurs troupeaux en raison de la sécheresse pourront reporter une portion de leurs impôts liés à la vente des bêtes.

Elle ajoute que des discussions sont en cours pour créer un programme d'aide en cas de catastrophes pour les fermiers.

Avec les informations de Cameron MacLean