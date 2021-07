Éviction, pandémie et incendie : enfin un nouveau local pour les Sages de St-Philippe

Il s’en est fallu de peu pour que le déménagement ne puisse même pas avoir lieu. Un incendie majeur a détruit les trois quarts de l’ancienne école anglophone de la rue Neilson en mars dernier, quelques jours seulement avant la fin officielle des travaux visant la conversion de l’immeuble en appartements et en locaux destinés à des organismes communautaires.

Les Sages de Saint-Philippe l’ont échappé belle puisque la seule portion du bâtiment épargnée par les flammes, la plus récente, était celle où ils devaient élire domicile. Le reste du bâtiment, construit en 1942, a été complètement rasé et est en reconstruction.

C’est donc avec un haut degré d’émotions que les bénévoles ont pris possession de leur nouveau logis, où quelque 400 membres pourront profiter d’activités après un long temps d’arrêt. La pandémie de COVID-19 a aussi eu un impact sur le projet de déménagement.

Après deux années d’errance à la suite de notre éviction du sous-sol de l’église Saint-Philippe pour cause de vente et démolition, après 18 mois de confinement, un incendie et aucune possibilité de rejoindre nos membres, nous sommes maintenant relocalisés dans un superbe local , a commenté le président du regroupement d’aînés, Florent Boivin. Il a ajouté que les activités régulières reprendront le 7 septembre.

La Ville de Saguenay et le conseiller du secteur, Carl Dufour, ont permis aux Sages de dénicher un nouveau local.

Ayant nécessité des investissements de près de 50 000 $, ce tout nouveau local permettra d’accueillir nos membres avec une programmation d’activités diversifiées et stimulantes telles que Tai-Chi, fléchettes, vie active, palet américain, cours de danse, cartes, bridges, rencontres sociales thématiques et plus encore , a fait valoir le président.

Fondé en 1984, l’organisme a soutenu plusieurs œuvres comme la Saint-Vincent de Paul et la Maison de soins palliatifs du Saguenay.