Des casinos en Ontario ouvrent à nouveau

Au casino Caesars de Windsor, moins de 50 tables de jeu seront en activité dès la semaine prochaine, indique la responsable des relations publiques de l’établissement, Susanne Tomkins. Nous allons rouvrir avec 41 tables de jeu et plus de 190 places assises avec des barrières en plexiglas, conformément aux règles en place , a-t-elle indiqué.

Elle précise que les machines à sous seront opérationnelles dès vendredi, alors que les utilisateurs des tables de jeu devront attendre jusqu’au 28 juillet.

Casino Niagara n'offrira pas non plus de tables de jeu ou de poker pendant les premières étapes de réouverture, a indiqué Richard Taylor, président de Niagara Casinos.

Côté personnel, Susanne Tomkins indique qu’environ 40 % des employés reprendront le travail.

Dave Cassidy, président de la section locale 444 d'Unifor, se réjouit de cette reprise d’activités. Les gens sont satisfaits de leur retour au travail. Nous ne travaillons plus depuis mars 2020, et cela fait longtemps , dit-il.

M. Cassidy espère que le reste des employés reprendront vite le travail.

Les prestations d’assurance-emploi se termineront en septembre, et nous devons nous assurer que les gens retournent au travail avant. C'est notre objectif maintenant. Mais l'ambiance est excellente. Une citation de :Dave Cassidy, président de la section locale 444 d'Unifor

À Fallsview Casino Resort et à Casino Niagara, c’est au moins un quart des employés qui retourneront au travail, selon Richard Taylor. Nous sommes très heureux d'avoir déjà rappelé plus de 1000 travailleurs à temps plein et à temps partiel , a-t-il signalé. Avant sa fermeture en mars, Niagara Casinos employait plus de 4000 personnes.

Les Américains qui représentent une importante source de revenus pour les casinos ontariens ne pourront toutefois traverser la frontière avant le 9 août. Pour Susanne Tomkins, il est important de se préparer pour le retour de cette clientèle.

Caesars Windsor considère la réouverture de la frontière aux citoyens américains entièrement vaccinés le 9 août comme une première étape positive [pour le retour de la clientèle américaine] , dit-elle.

Mme Tomkins ajoute que l'organisation continue à affiner les plans et à envisager une nouvelle expansion en fonction de la demande et de l'assouplissement des restrictions qu’impose la pandémie.

Quant à Casino Rama Resort, c’est le 29 juillet que ses portes seront à nouveau ouvertes au public.