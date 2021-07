Aide de 2,6 M$ d'Ottawa pour l'aéroport de Forestville

La Ville de Forestville reçoit un appui financier de plus de 2,6 millions de dollars du gouvernement fédéral pour son aéroport. Cette contribution servira au projet de réfection de l'aéroport dont les coûts sont estimés à 3,5 millions de dollars.

La Ville, propriétaire des installations de l'aéroport, contribuera donc à la hauteur de 850 000 dollars pour réaliser les travaux.

On va [faire préparer les] plan et devis et [lancer les] appels d'offres publiques aussi parce que ce sont quand même des sommes importantes. Il y a des choses qui pourront se réaliser d'ici l'hiver , a soutenu la mairesse Micheline Anctil.

Des travaux d’asphaltage et d'agrandissement du tarmac sont prévus. La signalisation, le marquage et la station météo seront mis à jour.

L'asphalte de la piste doit être refait. Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

Comme le mentionnait la mairesse en conférence de presse, les infrastructures sont usées depuis quelques années.

On avait constaté au cours des dernières années qu'on avait des améliorations à faire, l'usure tout simplement. Quand on parle de la piste qu'on veut l'asphalter, c'est parce qu'il y a des craques dans l'asphalte. Ou la station météo, pour qu'elle ait une grande portée , a souligné la mairesse.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, aux côtés de la députée fédérale de Sherbrooke, Élisabeth Brière Photo : Radio-Canada / Nicolas Fage

La députée et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Élisabeth Brière a fait l’annonce de l'octroi de cette aide financière jeudi.

Ça va aider d'avoir un aéroport mis au goût du jour pour le développement économique, au développement de l'industrie minière, de l'industrie forestière. Et, on le souhaite aussi, touristique et peut-être même villégiature , a-t-elle affirmé.

Les travaux d’asphaltage débuteront au printemps prochain. La Ville prévoit que l’ensemble des travaux soit terminé à l’été 2022.

D'après un reportage de Camille Lacroix-Villeneuve