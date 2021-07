Incendie dans un immeuble de deux étages à Matane

Selon le directeur du service incendie de la Ville de Matane, Pierre Dugré, les pompiers sont parvenus assez rapidement à contrôler l’incendie qui aurait pris naissance au deuxième étage du bâtiment.

Plusieurs pompiers sont intervenus. Photo : Radio-Canada / Alice Proulx

On a été appelés vers 16 h 45 pour un début d’incendie, raconte M. Dugré. On a d’abord dû évacuer une personne. Elle se trouvait seule dans le logement où le feu a pris naissance et n’avait pas pu sortir. Elle a été transportée à l’hôpital.

Une vingtaine de pompiers sont intervenus.

L’état de santé de la personne est inconnu pour le moment.

Un seul logement a été touché par le feu, mais les sept occupants de l’immeuble ont été évacués et pris en charge par la Croix-Rouge.

La cause du sinistre n’a pas encore été déterminée.