Le sort de Linda O'Leary est maintenant entre les mains du juge

À Parry Sound, le juge au procès de Linda O'Leary a mis la cause en délibéré après avoir entendu jeudi les arguments finaux de la Couronne et de la défense dans cette affaire. Mme O'Leary a plaidé non coupable à des accusations de conduite imprudente à la suite de l'accident de bateau mortel, qui a fait deux morts et trois blessés en 2019 dans les Muskoka.