La Tohu offrira du cirque gratuit cet été dans le Vieux-Montréal

Du 30 juillet au 5 septembre, plusieurs artistes de cirque atterriront dans les rues et sur le bord de l’eau du Vieux-Montréal pour livrer des performances gratuites. Le cirque débarque dans le Vieux, un événement présenté par la Tohu, pourra compter sur des créations signées par trois compagnies établies, soit Les 7 Doigts, le Cirque Alfonse et le Cirque Éloize.

C’est en se baladant dans les rues et à travers les lieux historiques du quartier que les Montréalais, Montréalaises et touristes pourraient tomber sur une performance de cirque. Il suffit de se promener les vendredis entre 17 h et 20 h, les samedis entre 11 h et 19 h 30 ou les dimanches entre 11 h et 17 h pour découvrir plusieurs artistes et personnages.

Du 30 juillet au 15 août dans le Vieux-Port, le Cirque Éloize présentera De mille feux. Dans cette mise en scène d’Alex Trahan avec une chorégraphie signée Lucie Vigneault, des personnages sortiront d’une boîte rose pour respirer musique, poésie et cirque, après avoir vécu une grosse tempête.

Toujours dans le Vieux-Port, cette fois-ci du 20 août au 5 septembre, la compagnie Les 7 Doigts offrira la création Brume, réalisée sous la direction artistique de Francisco Cruz. Cette série de performances alliera audace, prouesses techniques et cirque traditionnel.

Le Cirque Alfonse proposera quant à lui une série de numéros à travers les rues du Vieux-Montréal du 30 juillet au 5 septembre. Dans cette œuvre intitulée Rouille, des personnages sortis tout droit du passé réaliseront différentes prouesses autour de vieux monuments de la ville.