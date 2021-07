Un homme recherché pour avoir commis des voies de fait sur une femme à Québec

Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), les événements se seraient produits vers 22 h 30 dans l'arrondissement de La-Cité-Limoilou. La victime, qui ne connaît pas le suspect, aurait sournoisement été agressée par l’homme , explique la police dans un communiqué diffusé jeudi.

Les enquêteurs ont besoin de connaître l'identité de l'individu afin de poursuivre leur travail et déposer d'éventuelles accusations. Il est primordial d’identifier rapidement ce dernier compte tenu de la violence des gestes posés , précise le SPVQService de police de la Ville de Québec .

Selon les informations disponibles, l'individu a de multiples tatouages sur les deux bras et un sur la main gauche. Il portait un t-shirt gris de marque Under Armour au moment des faits, des pantalons courts noirs et un sac en bandoulière noir de marque Adidas.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une autre photo du suspect captée par des caméras. Photo : Courtoisie/Service de police de la Ville de Québec

La police demande à la population d'appeler le 911 si elle aperçoit le suspect pour une intervention immédiate.

Pour toute transmission d'informations, il faut composer le 418 641-AGIR (2447) et pour les gens de l’extérieur de la ville de Québec, le 1 888 641-AGIR, sans frais partout à travers l’Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le dossier en référence est le QUE‑210710-382.