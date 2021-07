100 pompiers québécois de plus s’envoleront vers la Colombie-Britannique

En date de mercredi, 296 feux faisaient toujours rage dans la province de l’Ouest, mobilisant plus de 3000 pompiers, selon le service de lutte contre les incendies BC Wildfire. Plus de 350 membres des Forces armées canadiennes et une centaine de pompiers en provenance du Mexique viendront également porter main-forte au cours des prochains jours.

La Colombie-Britannique connaît un début de saison d’incendies très importants. Au Québec, en ce moment, il n'y a que quatre feux en activité , explique le coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu , Stéphane Caron, sur les ondes de RDIRéseau de l'information .

Bilan des feux en Colombie-Britannique en date du mercredi 21 juillet. Photo : Radio-Canada

De plus, le fait que ça brûle à plusieurs endroits au Canada fait en sorte que l’aide est plus difficile à partager. Le Québec et les Maritimes sont donc sollicités, comme les autres provinces sont déjà aux prises avec leur propre situation , souligne le coordonnateur de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Le plus important déploiement de l’été

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu avait aussi envoyé d’autres renforts plus tôt ce mois-ci, 40 pompiers, le 5 juillet et 20 autres, le 16 juillet. Avec ces nouvelles ressources qui seront déployées et celles qui ont aussi été dépêchées dans d’autres provinces, 156 Québécois auront participé à l’effort à travers le reste du pays.

Le coordonnateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU, Stéphane Caron. Photo : Radio-Canada

Vendredi, ce sera tout de même le plus important déploiement, avec en plus une équipe de gestion de feux majeurs. Cette équipe, ce sont des spécialistes qui vont prendre en charge l’organisation du combat d’un complexe de feu et aider les pompiers qu’on envoie , précise Stéphane Caron.

Parmi les 100 pompiers qui seront envoyés, 46 sont des pompiers forestiers de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu et 53 sont des combattants auxiliaires.

Un hélicoptère survole le feu de Nk'Mip Creek, près d'Osoyoos, en Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Comme pour tous les déploiements, ceux-ci auront à travailler pendant 14 jours consécutifs pour combattre les brasiers. C’est une norme canadienne, c’est toujours comme ça quand il y a des déploiements. Donc ce sont de grosses journées, on parle d’au moins 12 heures de travail par jour, dans des conditions de chaleurs intenses , relate le coordonnateur de la SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu .

Peut-être plus d’aide à venir

La SOPFEUSociété de protection des forêts contre le feu évalue la possibilité d’avoir à envoyer plus de ressources dans les prochains jours et les prochaines semaines. C’est lié à la météo et en ce moment les conditions nous permettent de le faire. Au fur et à mesure, on l’évalue en fonction d’aussi pouvoir répondre à nos besoins, ici, au Québec , indique Stéphane Caron.

Un pompier observe des arbres brûlés de sa voiture. Photo : BC Wildfire/Twitter