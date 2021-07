La baie de Beauport désormais accessible aux personnes en fauteuil roulant

J’arrivais avec mon fauteuil, c’est un ami qui tirait en avant et l’autre poussait en arrière jusqu’à ce qu’on arrive au bord , explique M. Boily, également président du Carrefour familial des personnes handicapées.

Rouler dans le sable, c'est toujours difficile, on ne se le cachera pas , lance-t-il.

À marée haute, le nouveau tapis donne directement accès à l'eau, tandis qu'à marée basse, le sable plus proche de l'eau est suffisamment dur pour permettre au fauteuil de rouler sans problème.

Ça nous permet de rouler presque comme sur un trottoir. Une citation de :Maxime Boily, président du Carrefour familial des personnes handicapées

Ce n'est pas une première au pays, mais il s'agit de la seule installation de ce type à Québec. Toutefois, la Ville devrait installer un autre tapis à la base de plein air de Sainte-Foy, la saison prochaine.

M. Boily salue cette initiative qui permet aussi à des personnes avec d'autres types de handicaps de profiter des lieux. On se sent plus inclus. [...] Je trouve ça super important de faire des activités de plein air, pas juste des activités adaptées à l'intérieur. On peut se joindre à tout le monde , ajoute-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Maxime Boily est le président du Carrefour familial des personnes handicapées. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

La baie de Beauport a bénéficié d'une subvention de 17 000 $ de la Ville et du Port de Québec pour l'installation du tapis, long de 270 pieds. Signe qu'il y avait un besoin : les visiteurs à mobilité réduite sont beaucoup plus nombreux cette année, selon le directeur des opérations à la baie de Beauport, Christophe Roy.

Je pense que quand on installe quelque chose comme ça, on crée un engouement, je pense que cette année j’en vois plus que je n'en ai jamais vues. Sincèrement, les autres années, on pouvait les compter sur les doigts de la main , se félicite M. Roy.

Créer un parcours

La direction de la baie de Beauport a aussi investi dans des tables de pique-nique adaptées aux fauteuils roulants et des rampes pour les accès aux douches et pour la boutique.

Le but premier c’était de créer un parcours de la personne à mobilité réduite, c’est-à-dire qu’elle part de sa voiture, elle arrive seule, elle peut aller au restaurant, elle peut aller au bar, elle peut aller sur la plage, aux toilettes, prendre une douche, se baigner , énumère-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le directeur des opérations à la baie de Beauport, Christophe Roy. Photo : Radio-Canada

D'ici l'an prochain, la direction espère pouvoir faciliter la baignade des visiteurs qui ont du mal à se déplacer.

On regarde pour des hippocampes, ce sont des fauteuils à trois roues, des grosses roues qui roulent dans le sable et qui peuvent aller dans l’eau aussi. On est aussi en train de regarder pour des paddle boards adaptés , indique M. Roy.

D'ici 2024, la Ville de Québec investira annuellement 5,6 millions de dollars pour améliorer l'accessibilité universelle de ses différentes installations.

Avec les informations de Camille Carpentier