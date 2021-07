Un organisateur de manifestations anti-masque arrêté à nouveau à Winnipeg

Un Winnipégois qui a été arrêté le mois dernier et accusé d’avoir enfreint les ordonnances sanitaires a été arrêté et accusé une deuxième fois parce qu'il n'a pas respecté les conditions de sa mise en liberté.

Selon la police, l’homme de 39 ans est accusé d’avoir tenté d’organiser un rassemblement pour bloquer les rues qui mènent au stade IG Field de Winnipeg, avant le premier match de football de la saison des Blue Bombers, le 5 août.

Seules des personnes pleinement vaccinées pourront assister au match, a annoncé la semaine dernière le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin.

La police indique que leur unité des crimes graves a pris connaissance jeudi de l’organisation de la manifestation anti-vaccin potentielle qui était en train d'être organisée sur des réseaux sociaux.

L’accusé avait été remis en liberté avec une condition lui interdisant la promotion et l’organisation de rassemblements en contravention de toute ordonnance dans le cadre de la Loi sur la santé publique , selon la police.

Les ordonnances sanitaires actuelles interdisent les rassemblements à l’extérieur de plus de 150 personnes dans un lieu public et de plus de 25 personnes sur une propriété privée.

L’homme de 39 ans a organisé plusieurs manifestations anti-masque au cours de la pandémie et il a déjà été accusé pour sa participation à deux de celles-ci, le 27 avril et le 15 mai, lorsque tous les rassemblements étaient interdits.

Il est maintenant accusé de défaut de conformité aux conditions de sa remise en liberté, indique la police.

Avec les informations de Sarah Petz