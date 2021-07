Quatre Saskatchewanais repêchés par le Kraken de Seattle

L’attaquant des Islanders de New York Jordan Eberle, les frères Haydn et Cale Fleury, membres respectivement des Ducks d’Anaheim et du Canadien de Montréal et l’attaquant Kole Lind, des Canucks de Vancouver, se joignent au Kraken.

Jordan Eberle est né à Regina et a évolué avec les Pats de Regina entre 2006 et 2010. Choix de première ronde des Oilers d’Edmonton en 2008, Eberle a connu une carrière junior exceptionnelle notamment sur la scène internationale avec l’équipe canadienne des moins de 18 ans.

Jordan Eberle célèbre son but égalisateur contre la Russie avec P.K. Subban lors du championnat du monde junior en 2009. (archives) Photo : La Presse canadienne / Tom Hanson

Lors des championnats du monde junior en 2009 et 2010, l’attaquant réginois a récolté 26 points en 13 rencontres.

Jordan Eberle a passé les quatre dernières saisons avec les Islanders de New York. (archives) Photo : Associated Press / Julio Cortez

Dans la Ligue nationale de hockey, le nouveau porte-couleurs du Kraken a récolté 551 points, dont 241 buts, en 779 rencontres avec les Oilers et les Islanders.

Réunion des frères Fleury

Originaires de Carlyle, les frères Haydn et Cale Fleury se retrouvent au sein de la nouvelle formation de la Ligue nationale de hockey.

Haydn a été un choix de première ronde des Hurricanes de la Caroline. Le défenseur gaucher de 25 ans a évolué durant la dernière saison avec les Ducks d’Anaheim.

En 179 matchs dans la Ligue nationale, il a récolté 7 buts et 20 passes.

Haydn Fleury (droite) a été repêché au premier tour en 2014 par les Hurricanes de la Caroline. (archives) Photo : La Presse canadienne / Ben McKeown

Quant à Cale, le défenseur droitier de 22 ans a été sélectionné par le Canadien de Montréal en 2017. Il a terminé son stage junior avec les Pats de Regina au cours de la saison 2017-2018.

Cale Fleury a disputé 41 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec le Canadien de Montréal. (archives) Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Dans la Ligue nationale, il a récolté un but en 41 matchs. Au cours des trois saisons, il a été un membre de la brigade défensive du Rocket de Laval, dans la Ligue américaine.

De Vancouver à Seattle

L’attaquant des Canucks de Vancouver, Kole Lind, traverse la frontière pour se rendre à Seattle.

Choix de deuxième tour au repêchage de 2017, Lind a passé la majeure partie de sa carrière dans la Ligue américaine de hockey avec les Comets d’Utica.

Il a joué un match dans la Ligue nationale de hockey avec les Canucks.