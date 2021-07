Hommage aux Québécois Alanis Obomsawin et Denis Villeneuve au TIFF

Alanis Obomsawin recevra le prix Jeff-Skoll, qui salue chez un cinéaste la recherche d'une symbiose entre l'impact social et le cinéma . Le TIFFFestival international du film de Toronto présentera également une rétrospective des oeuvres de la documentariste abénakise qui, selon le festival, sensibilise aux problèmes autochtones cruciaux .

Mme Obomsawin travaille à l'Office national du film depuis 1967. Elle a tourné plus de 50 films, dont Les Événements de Restigouche et Kanehsatake – 270 ans de résistance.

Alanis Obomsawin a réalisé plus de 50 films. Photo : Radio-Canada

Quant à Denis Villeneuve, dont l'épopée de science-fiction très attendue Dune sera projetée au festival, il recevra le prix Ebert, pour une carrière déjà exceptionnelle.

L'oeuvre du Québécois s'étend sur plusieurs genres : art et essai (Maelström, Next Floor), suspense à gros budget (Sicario) et science-fiction (Blade Runner 2049). Son adaptation de la pièce de Wajdi Mouawad Incendies avait été finaliste en 2011 pour l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Son film de science-fiction L'Arrivée avait été en lice aux Oscars pour la meilleure réalisation et le meilleur film en 2017.

Dune, coécrit et réalisé par Villeneuve, sera projeté au TIFFFestival international du film de Toronto quelques jours après sa première mondiale, hors compétition, à la Mostra de Venise le 3 septembre. La nouvelle adaptation sur grand écran du roman de Frank Herbert de 1965 doit sortir en salles nord-américaines le 22 octobre.

Denis Villeneuve et Javier Bardem sur le tournage de « Dune » Photo : Chiabella James \ Warner

Le 46e TIFFFestival international du film de Toronto se déroulera du 9 au 18 septembre avec plus de 100 films offerts en vidéo sur demande, mais aussi cette année avec des projections en plein air et en salles. La pandémie avait plombé l'an dernier les projections en salles.

Le troisième gala-bénéfice sera diffusé à l'échelle nationale par CTV. L'événement, qui a déjà rendu hommage notamment à Anthony Hopkins et Kate Winslet, recueille des fonds pour soutenir les programmes du TIFFFestival international du film de Toronto tout au long de l'année.

Les organisateurs affirment que l'accent sera mis cette année sur des initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion, et sur un retour sécuritaire dans les salles de cinéma, axé sur la communauté et inspirant .

D'autres hommages seront annoncés dans les semaines à venir.