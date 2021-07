Le niveau de la rivière Saskatchewan Nord va s’accroître à cause du barrage Bighorn

Le fournisseur d’électricité TransAlta prévient qu’il relâche un volume important d’eau à son barrage Bighorn, ce qui fera augmenter le niveau de la rivière Saskatchewan Nord à partir de jeudi et sur plusieurs jours.

La crue ressemblera à celle qui affecte les cours d’eau au printemps et sera donc inhabituelle pour cette période de l’année, note l’entreprise dans un communiqué. L’eau transportera également plus de débris et de sédiments.

Toutes les communautés en aval du barrage, situé à l’ouest de Nordegg, dans le centre ouest de la province, ont été prévenues.

Le public doit rester éloigné des cours d’eau en amont et en aval du barrage puisque le débit peut changer rapidement et sans avertissement. Une augmentation du volume d’eau et des débris accroîtront les dangers pour les utilisateurs de la rivière , souligne Scott Taylor, l’ingénieur en chef de la sécurité du barrage.

Cette opération de déversement est nécessaire pour gérer le niveau du lac Abraham qui est trop élevé en raison d’une opération de maintenance à la centrale électrique et d’une fonte importante des neiges, selon l’entreprise.