En Ontario, les écoles ont fermé en avril et n'ont jamais été rouvertes avant la fin de la dernière année scolaire.

Le premier ministre Doug Ford citait le risque posé par le variant Delta pour maintenir l'enseignement en ligne. Le fait qu'il a ensuite devancé la réouverture des commerces a toutefois suscité des critiques quant à ses priorités.

À la fin juin, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a assuré que son intention était de ramener les élèves en classe en septembre.

Toutefois, son plan pour la rentrée, qui était attendu à la mi-juillet, se fait toujours attendre. Son bureau répète que le ministre poursuit ses consultations avec le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr Kieran Moore, et que le plan sera dévoilé dans les « prochaines semaines ».

Le professeur en science politique Peter Graefe de l'Université McMaster à Hamilton affirme que ça fait plus d'un an qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la planification de la prestation des services éducatifs dans la province .

Le professeur Graefe souligne que l'absence de critères et d'un plan clairs est préoccupante pour de nombreux parents.

Il cite l'exemple de la volte-face du gouvernement Ford le printemps dernier qui a annoncé que les écoles ne rouvriraient après la semaine de relâche, moins de 24 heures après que le ministre de l'Éducation eut assuré le contraire.

En juin dernier, Doug Ford a aussi fait fi des recommandations d'experts provinciaux qui lui disaient qu'une réouverture des écoles était possible, parce qu'elle entraînerait une hausse « gérable » des cas de COVID-19.

Ces mêmes experts du Groupe pour le consensus en matière de modélisation et de conseils scientifiques prônent maintenant une rentrée en présentiel avec port optionnel du masque si le risque de transmission est faible.

Historiquement, les progressistes-conservateurs et les syndicats d'enseignants n'ont pas fait bon ménage en Ontario, sans parler de l'effet des coupes en éducation au début du mandat du gouvernement Ford.

Pas étonnant que les deux parties se livrent à une guerre des mots depuis le début de la pandémie, note le professeur Graefe. Le gouvernement Ford assure que les écoles sont sécuritaires, alors que les syndicats réclament une réduction de la taille des groupes et l'amélioration des systèmes de ventilation des écoles.

Des propositions coûteuses qui ne sont pas des priorités pour le gouvernement Ford, explique M. Graefe. C'est sans parler, ajoute-t-il, des tensions possibles au sein même du Parti conservateur sur des questions comme le port obligatoire du masque à l'école.

Myer Siemiatycki, professeur à la retraite en science politique à l'Université Ryerson de Toronto, croit lui aussi que les tensions avec les enseignants compliquent la gestion des écoles.

Selon lui, l'absence d'un plan clair du gouvernement pour la rentrée ne fait qu'alimenter la peur chez les enseignants et les parents, alors que des experts évoquent la possibilité d'une quatrième vague à l'automne au Canada à cause du variant Delta.

La politologue Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa affirme que la rentrée scolaire et la crainte d'une quatrième vague posent des considérations de santé publique, pas seulement de politique, à ne pas prendre à la légère.

Elle pense que le gouvernement Ford prend son temps avant de dévoiler son plan pour septembre afin de ne pas se faire reprocher de changer d'idée comme c'est arrivé par le passé .

La professeure Tellier ajoute toutefois que le gouvernement Ford devrait mieux communiquer ses démarches.

Il n'y a rien de mal à chercher à planifier, mais si on planifie jusqu'à la dernière minute, et que pendant ce temps-là, on ne donne pas d'information aux parents, ça suscite des interrogations et un autre élément d'incertitude.

Une citation de :Geneviève Tellier, professeure de science politique