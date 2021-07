Les organismes franco-ontariens survivent à la pandémie, selon un sondage de l’AFO

Malgré des défis de taille liés à la pandémie, les organismes sans but lucratif (OSBL) franco-ontariens ont généralement pu s’accrocher et résister à la crise.

C’est ce que révèle un sondage mené ce printemps par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) et l'Ontario NonProfit Network, portant sur les expériences des organismes pendant la crise de la COVID-19.

Les conclusions de l’étude indiquent notamment que 60 % des OSBLOSBL francophones de l’Ontario n’ont pas été financièrement affectés par les effets de la pandémie.

Le président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Carol Jolin (archives) Photo : Radio-Canada

C’est grâce au financement qu’on a pu aller chercher pour pouvoir justement donner un coup de main aux organismes , a expliqué Carol Jolin, président de l' AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario au micro de l’émission Les matins d’ici jeudi.

À ce jour, le gouvernement Ford a investi 4 millions $ en fonds d’aide, tandis que le gouvernement Trudeau a versé une somme de 1,5 million $.

Les premières sommes que nous avons sécurisées du gouvernement provincial et fédéral ont permis aux organisations de se rendre aux Fêtes [...]. Nous avons réussi à débloquer des fonds d’urgence. Le fait aussi que les sommes du Programme d’aide à la francophonie ontarienne, normalement allouées à des projets, ont été accordées à la COVID-19 cette année a fait toute une différence , a précisé M. Jolin dans un communiqué.

Le sondage indique toutefois qu’il y a de 10 % à 20 % des organismes qui sont dans une situation dangereuse pour les six prochains mois. Ce qui n’a rien de surprenant pour M. Jolin.

La pandémie s’est étirée [...] ce qui fait que ces organismes n’ont pas eu la possibilité d’organiser plusieurs activités pour prélever des fonds. Ils n’ont pas pu continuer à travailler en ce sens , a noté M. Jolin en entrevue.

Carol Jolin a toutefois précisé qu’au moment du sondage, l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario avait encore 2 millions $ à distribuer à des organismes sans but lucratif. Un million a depuis été versé et une enveloppe d’un million reste à être partagée.

Hausse de la demande

En plus de devoir composer avec une pandémie qui limitait les revenus et la capacité d'offrir certains services, le récent sondage a mis en lumière le fait que près de deux OBNLorganisme à but non lucratif sur trois ont signalé une augmentation de la demande de services et de programmes.

Les organismes, du même coup, ont perdu de nombreux bénévoles, souvent des personnes âgées lesquelles sont les plus vulnérables durant la pandémie, ce qui a engendré une grande pression sur les OSBLOSBL franco-ontariens, constate le président de l' AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario .

Néanmoins, Carol Jolin entrevoit l’avenir d’un bon œil.

L’impact a été assez exceptionnel, du fait que les organismes ont perdu énormément de bénévoles et ces bénévoles commencent à revenir avec la vaccination qui avance. Mais nous ne sommes pas au point où on était avant la pandémie , a-t-il dit. Mais ce que notre sondage nous révèle, c’est que les gens sont optimistes face à l’avenir et ils voient qu’il y a une lumière au bout du tunnel .