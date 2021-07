Une Saskatchewanaise accouche quelques heures après avoir appris qu'elle était enceinte

Raelynn Qualie était au travail, à l'épicerie de Spalding, en Saskatchewan, le matin du 9 juin lorsqu'elle s'est retrouvée pliée en deux. Elle souffrait depuis quelques jours de crampes abdominales.

Mais ce jour-là, la douleur était plus forte et elle a dû appeler son mari. Glen Qualie savait que sa femme ne le contacterait pas à la maison si ce n'était pas pour quelque chose de sérieux.

Il s'est précipité pour aller la chercher, pensant trouver une solution médicale avant de retourner tranquillement à la maison à la tombée de la nuit.

Le médecin qu'ils ont alors consulté à Humboldt leur a dit que Raelynn Qualie était enceinte, et comme ils ont trouvé un battement de cœur, ils en ont déduit que Mme Qualie était déjà à trois mois de grossesse.

Je me souviens avoir regardé ma femme et lui avoir dit : "Oh, mon Dieu, comment avons-nous pu passer 12 semaines sans le savoir?" J'étais là, c'est fou. Et on en a rigolé , a expliqué Glen Qualie.

Une grossesse en fait plus avancée que prévu

Raelynn Qualie, déjà mère d’une petite fille de 5 ans, a raconté n’avoir eu aucun symptôme de grossesse au cours des huit mois précédents.

Mais une seconde surprise l’attendait. Pensant être enceinte d’environ trois mois, la jeune femme a été envoyée à l’hôpital de Saskatoon en raison de son hypertension artérielle.

L’échographie lui a révélé qu’elle était en fait enceinte de 34 semaines. Découvrir que j'étais presque à terme était vraiment surprenant , a-t-elle dit.

Son mari pensait que la prochaine étape logique était de prendre le sac à main de sa femme afin de rentrer à la maison pour prendre des vêtements et des produits de première nécessité pour elle et le bébé à venir.

Je suis revenu cinq minutes plus tard, je suis entré dans la pièce, on m'a tendu la blouse et on m'a dit : "Nous sommes en train de faire l'accouchement" , a précisé Glen Qualie.

Les battements de cœur du bébé n'étant pas très forts, l'équipe médicale a décidé de pratiquer une césarienne d'urgence.

En moins de 30 minutes, et environ six heures après s'être rendus au premier hôpital, Raelynn et Glen Qualie sont devenus les parents de leur deuxième fille, prénommée Alyza.

Des complications pour le nouveau-né

La petite Alyza a tout de suite eu des complications de santé. Ni Raelynn ni Glen n'ont pu la tenir dans leurs bras alors qu'elle était traitée pour un cœur hypertrophié, du liquide dans les poumons et des reins qui ne fonctionnaient pas.

La petite Alyza se bat pour la vie selon ses parents. Le bébé souffre de complications sur le plan neurologique notamment. Photo : Radio-Canada / Fournie par Raelynn Qualie

Plusieurs jours après la naissance, le bébé a eu une hémorragie cérébrale, en cours de traitement, mais qui signifie qu'elle aura probablement une paralysie cérébrale , a expliqué Raelynn Qualie.

C'était la chose la plus difficile de ma vie, surtout après n'avoir aucune complication avec ma première fille, alors que je peux voir une douzaine de machines branchées sur mon autre enfant , a témoigné le père.

Un soutien logistique et financier

Séparés de leur fille par 140 km, entre leur domicile et l'hôpital pour enfants Jim Pattison où est traitée Alyza, Raelynn et Glen Qualie ont fait des allers-retours et ont séjourné à l’hôtel.

Au début du mois, ils ont pu trouver un logement à quelques minutes de l'hôpital.

Ce logement, ainsi qu'une cagnotte en ligne qui a permis de récolter plus de 10 000 dollars, des vêtements pour bébé gratuits et du gardiennage, les ont aidés à traverser les moments difficiles.

Le retour à la maison est maintenant la prochaine étape.

En raison des restrictions imposées par la COVID-19, la première fille des Qualie, Ava, n'a pas encore pu rencontrer sa petite sœur. Mais elle est impatiente de la ramener à la maison , a assuré Raelynn Qualie.

Avec les informations de Chelsea Cross