Inspection de l’antenne de Radio-Canada dans le sud-est du Manitoba jeudi

Les auditeurs d’ICI Radio-Canada Première (CKSB) et d'ICI Musique dans le sud-est du Manitoba vont perdre le signal de leurs émissions, entre 9 h 15 et 15 h, alors que l’antenne de CBC/Radio-Canada doit être inspectée.

L’antenne principale de CBC/Radio-Canada a récemment subi des dommages, forçant la société d’État à se replier sur une antenne secondaire. Depuis, les auditeurs du sud-est de la province ont parfois du mal à recevoir le signal, constatent des interruptions dans la réception ou entendent des grésillements.

Jeudi, des techniciens feront une inspection en règle de l’antenne endommagée, et en conséquence, le service sera interrompu entre 9 h 15 et 15 h.

Les auditeurs de CBC Radio 2 seront aussi touchés par cette interruption de service.

Les auditeurs peuvent cependant continuer d’écouter les émissions de radio locales ou nationales par le biais du web :

en cliquant ici pour écouter les émissions d’Ici Première

en cliquant ici pour écouter Ici Musique

ou en cliquant ici pour l’ensemble de la programmation disponible sur Ohdio

Les émissions sont aussi disponibles par le biais de l'application Ohdio, qu'on peut télécharger sur son téléphone ou sa tablette.

Nous sommes conscients que tous n’ont pas accès à Internet et que ces solutions ne peuvent pas plaire à tous nos auditeurs et auditrices. Nous vous remercions de votre patience pendant ces travaux et travaillons à résoudre ce problème le plus rapidement possible.

Toutes les émissions de Radio-Canada Manitoba, à la radio et à la télévision, sont accessibles sur le site Internet en tout temps.