De l’équipement de pompier volé en Colombie-Britannique

Le 11 juillet, plus de 2000 $ de tuyaux et de gicleurs ont été dérobés près de l'incendie de Merry Creek, au sud de Castlegar.

Quelques jours plus tard, des voleurs ont brisé le verrou d'une remorque et se sont emparés de près de 40 000 $ de pompes, de générateurs et de tronçonneuses près de Nelson.

Ce matériel est crucial pour la lutte contre les feux qui ravagent la région, déplore le coordonnateur des communications pour le district régional de Central Kootenay, Dan Elliott.

Il s'agit d'équipement important dont nos pompiers ont besoin pour aider à assurer la sécurité de nos communautés. C’est très décevant et décourageant de voir ces vols.

Les équipes au front sont choquées d’apprendre que du matériel servant à sauver des vies a été volé, rapporte-t-il.

Ce qui est le plus décevant, c'est que, si vous vivez dans ces communautés, vous comprenez la situation. Vous savez que vous empêchez nos équipes et nos pompiers de protéger la population.

Dan Elliott se demande ce que les voleurs feront de cet équipement. Toute personne ayant des informations est priée de contacter les autorités.

Avec des informations de Karen Pauls